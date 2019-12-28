» 40 ألف جنيه توقع برئيس شركة فى قبضة الأمن

28 ديسمبر 2019 - 10:55 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل القبض على رئيس شركة الكوك محمد زكي فوزي المتهم بالرشوة، قائلاً: "إن مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية كان السبب في تعيينه".

وأضاف بكري، خلال برنامجه"حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بالقبض على محمد زكى فوزي بعد ضبطه وهو يستلم رشوة 40 ألف جنيه من أصل مليون جنيه".

وتابع: "محمد زكي فوزي لص ويعرف ذلك كل من يتواجد في شركة الكوك وشركة والصلب ومعروف أنه كان يعطي صفقات للشركة على حساب آخرين وكان دائما "بيلعب من تحت التربيزة".

وأردف: "مدحت نافع يصدر تقارير كاذبة وإدعاءات من أجل تصفية شركة الحديد والصلب، موضحًا أنه كان السبب في إغلاق الشركة القومية للأسمنت" .

وطالب بكري من الجهات المعنية بالتحرك واتخاذ موقف حيال ما يحدث في الشركات الوطنية، قائلا : "التاريخ لن يرحمك ولن أسكت على مؤامرة ما حدث في شركة الكوك وما يجرى في شركة الحديد والصلب"