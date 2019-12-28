  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داعش يعدم 11 مسيحيا.

مروع.. داعش يعدم 11 مسيحيا.. في هذه الدولة

علم السعودية

يهود يشاركون مسلمين فى غناء النشيد الوطني السعودي

منتجات على شكل " سجائر" للأطفال في دولة عربية

منتجات على شكل "سجائر" للأطفال فى دولة عربية

سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»

عبد المنعم مدبولي.. 25 عامًا مصابا بالسرطان .. ومات بالقلب

جيفري إيبستين

"خط ساخن ورفيقة درب"..وراء انتحار رجل أعمال شهير

السعودية

مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

انفجار يضرب مصنع طائرات أمريكية

انفجار يضرب مصنع طائرات أمريكية

الفنانة ناهد صبري

هربت من قريتها لتحترف الرقص..ثم ارتدت الحجاب

الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف

تخون زوجها وتنجب من غيره.. وداعية: انحني إكرامًا لها

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

40 ألف جنيه توقع برئيس شركة فى قبضة الأمن

آخر الأخبار

بكري
بكري
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. نعجة بـ2 مليون جنيه في مزاد عام بالكويت

#

ثنائية «شيلونجو» تقود الإسماعيلي للفوز على الجزيرة الإماراتي

صدى البلد

رشوة

مصطفى بكرى

القابضة للصناعات المعدنية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل القبض على رئيس شركة الكوك محمد زكي فوزي المتهم بالرشوة، قائلاً: "إن مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية كان السبب في تعيينه".

 وأضاف بكري، خلال برنامجه"حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بالقبض على محمد زكى فوزي بعد ضبطه وهو يستلم رشوة 40 ألف جنيه من أصل مليون جنيه".

وتابع: "محمد زكي فوزي لص ويعرف ذلك كل من يتواجد في شركة الكوك وشركة والصلب ومعروف أنه كان يعطي صفقات للشركة على حساب آخرين وكان دائما "بيلعب من تحت التربيزة".

وأردف: "مدحت نافع يصدر تقارير كاذبة وإدعاءات من أجل تصفية شركة الحديد والصلب، موضحًا أنه كان السبب في إغلاق الشركة القومية للأسمنت" .

وطالب بكري من الجهات المعنية بالتحرك واتخاذ موقف حيال ما يحدث في الشركات الوطنية، قائلا : "التاريخ لن يرحمك ولن أسكت على مؤامرة ما حدث في شركة الكوك وما يجرى في شركة الحديد والصلب"

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دفع صكوك الأضاحي للحجاج بمصر قبل السفر للسعودية
» وصلة رقص لـ شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل
» خبيرعالمى فى علاج العمود الفقرى بدون جراحة بمستشفى المعادى العسكرى
» بطلة "هالة حبيبتى" عن اشتراكها فى المسرحية: أبلة فضيلة السبب
» اعتقال طالب سعودي في الولايات المتحدة وكفالة 35 ألف دولار لهذا السبب
» تعرف على موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي.. والقنوات الناقلة
» منع الأمير هاري وزوجته من دخول هذا المطعم لهذا السبب
» 40 ألف جنيه توقع برئيس شركة فى قبضة الأمن
» سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلى
» بعد غنائها حافية القدمين..أصالة: "سأكررها بجميع حفلاتي"
» ضجة بالسعودية بعد العثور على رضيع داخل كيس قمامة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك