مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

كشف بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، عن مفاجأة سارة سيعلنها الأسبوع المقبل ستسعد المملكة.



وألمح الوزير في تغريدة له على تويتر، أن المفاجأة تتعلق بالتعليم حيث كتب:

"التعليم أولا.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم"، دون ذكر

أى تفاصيل أخرى.