ارتفاع عدد قتلي تفجير الكمين الأمني إلى 30

28 ديسمبر 2019 - 10:06 ص

ارتفع عدد قتلي تفجير الكمين الأمني في نقطة التفتيش الأمنية في العاصمة الصومالية" مقديشو" إلي 30 أشخاص علي الأقل.

وأفاد النقيب محمد حسين بالشرطة الصومالية أن التفجير حدث في ساعة الذروة من خلال سيارة مفخخة كانت تستهدف مركز لتحصيل الضرائب، حسبما نشرت" فرانس برس" .

جدير بالذكر أنه لم تتبن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير إلا أن هناك تكهنات بأن تنظيم القاعدة وراء التفجير حسبما نقلت وكالة" الأسو شيتد برس".