» ملابس ابنة دعاء فاروق تضعها في مأزق

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إيمان هاني

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ردت الإعلامية دعاء فاروق، على منتقدي ملابس ابنتها خاصة أنها غير محجبة، قائلة: "بنتي لطيفة ومحترمة ومتربية، واللى تلبسه ملكوش دعوة بيه، أنا قادرة أرد، ولكن هنيجى عند الولاد ممنوع أي حد ينطق كلمة، والبنطلونات المقطعة مش أنا اللى مقطعاها المحلات مبتبعش غير البنطلونات دي حاليًا، والموجود بنشتريه في حدود اللائق".

وأضافت "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أنا تعرضت لهجوم بسبب تصويري مع ولادي، من حقهم يتصوروا مع أمهم ونسجل الذكريات عادى، وبنتى لم تتعد 15 سنة".

وتابعت: "دا خط أحمر، محدش ليه حق أنه يتدخل في خصوصيات الأسرة، ومحدش ليه الحق أنه يتكلم على ملابس أولادي، أنا بنتى محترمة جدا، ومحدش ليه عندي حاجة،أنا حرة".

وواصلت حديثها منفعلة "شرعًا.. أنت متدخلش فيما لا يعنيك، وحضرتك مش ماسكلى كراسة بتحاسبنى، والكلام دا مرفوض، الحياة الشخصية محدش ليه دعوة بيها ومحدش يحاسبنى".



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