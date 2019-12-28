تخون زوجها و تنجب من غيره..و داعية:انحني إكراما لها

28 ديسمبر 2019 - 09:22 ص

روي الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة كارثية لزوجة خانت زوجها وأنجبت من رجل غيره، قائلا :"بخل المشاعر كارثة بدمر أي علاقة زوجية".



وأضاف أبو بكر خلال برنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"،قائلا :" جالتي رسالة من سيدة خلتني مش قادر أنام ، سبب مشكلة هذه الزوجة بخل مشاعر الزوج ، موضحًا أن زوجة كشفت له عن خيانتها لزوجها ولديها ولدان منسوبان له ولكن ليسا أولاده.



وتابع:" الزوجة كانت بتشحت زوجها عشان يقولها كلمة، هذه المرأة انحني لها إكراما رغم أنها عاصية وانحني لها إجبارا رغم أنها عاصية".



و طالب أبو بكر، الزوجة برعاية زوجها حتى يوم وفاته، وتطلب منه أن يغفر لها لما يعرفه وما لا يعرفه عنها، مشيرا إلى أن الزوج كان شريك في ذنب زوجته".

