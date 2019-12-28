تخون زوجها وتنجب من غيره.. وداعية: انحني إكرامًا لها

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إيمان هاني

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روي الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة كارثية لزوجة خانت زوجها وأنجبت من رجل غيره، قائلا: "بخل المشاعر كارثة تدمر أي علاقة زوجية".

وأضاف أبو بكر خلال برنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "جاتلي رسالة من سيدة خلتني مش قادر أنام، سبب مشكلة هذه الزوجة بخل مشاعر الزوج، موضحًا أن زوجة كشفت له عن خيانتها لزوجها ولديها ولدان منسوبان له ولكنهما ليسا ولديه".

وتابع: "الزوجة كانت بتشحت زوجها عشان يقولها كلمة، هذه المرأة انحني لها إكرامًا رغم أنها عاصية وانحني لها إجبارًا رغم أنها عاصية".

 وطالب أبو بكر، الزوجة برعاية زوجها حتى يوم وفاته، وتطلب منه أن يغفر لها لما يعرفه وما لا يعرفه عنها، مشيرًا إلى أن الزوج كان شريكًا في ذنب زوجته".

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