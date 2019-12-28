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بعد 25 عاما.. هولندا تتخلي عن اسمها لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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هولندا

أمستردام

توليب

قررت " هولندا" التخلي عن اسمها بعد استخدامه لمدة 25 عام والعودة إلي الاسم الرسمي لها والغير متداول وهو " الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands "، ويعود هذا القرار إلي رغبة الدولة في تقديم تجارتها وعلمها وعلومها وسياستها إلي العالم  تحت مسمي الدولة الرسمي، وليس باسم مقتطعين مؤلفتين من 12 مقاطعة ،هما هولندا الشمالية والتي تضم مدينتي " أمستردام وهارلم" وهولندا الجنوبية والتي تضم مدن" لاهاي و رتردام ولايدن".

تأتي الرغبة في التغيير في الوقت الحالي والمقرر لها 2020 قبل أن تستضيف البلاد مسابقة الأغنية الأوربية والمشاركة في الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، حسبما نقلت" إندبنت " البريطانية.

جدير بالذكر أن الدولة خصصت 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد علي المستوي العالمي وسيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق" توليب" برتقالية وهي الزهرة الوطنية لها.


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