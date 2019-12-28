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بعد 25 عامًا.. هولندا تتخلى عن اسمها لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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قررت هولندا التخلي عن اسمها بعد استخدامه لمدة 25 عامًا والعودة إلى الاسم الرسمي لها وغير المتداول وهو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands "، ويعود هذا القرار إلى رغبة الدولة في تقديم تجارتها وعلمها وعلومها وسياستها إلي العالم  تحت مسمي الدولة الرسمي، وليس باسم مقتطعين مؤلفتين من 12 مقاطعة، هما هولندا الشمالية والتي تضم مدينتي "أمستردام وهارلم" وهولندا الجنوبية والتي تضم مدن "لاهاي ورتردام ولايدن".

تأتي الرغبة في التغيير في الوقت الحالي والمقرر لها 2020 قبل أن تستضيف البلاد مسابقة الأغنية الأوروبية والمشاركة في الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، حسبما نقلت "إندبندنت" البريطانية.

جدير بالذكر أن الدولة خصصت 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي وسيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق "توليب" برتقالية وهي الزهرة الوطنية لها.

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