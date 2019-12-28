الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر في المعاملات الصباحية  استقرار حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.00 للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه، وسجل في بنك المشرق 16.00 جنيه للشراء ، وللبيع سجل 16.10 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي الكويتي 16.00 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه.


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