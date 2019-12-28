أديب: تونس قالت لأردوغان كلام مينفعش أقوله على الهواء

28 ديسمبر 2019 - 07:38 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج الحكاية - التحية للشعب والقيادة التونسية بعد البيان الذي أصدرته عبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال "أديب" في برنامجه: أردوغان كان عايز يعمل كماشة فراح تونس على الحدود مع ليبيا وقعد يقولهم هنعمل تجارة مع بعض وهشتري منكم زيت زيتون وهساعدكم في كشوفات البحر المتوسط وكان عايز ينشر قوات على الحدود مع ليبيا لأنه متعود على الدول منقوصة السيادة.



وأضاف: بعدها وزير الخارجية بتاعه أصدر بيان غبي وقال إن تونس معانا تحالفت معانا في الموقف ضد ليبيا.



وتابع: نشطاء السوشيال ميديا هاجمو أردوغان وقالوله أنت مين عشان تحدد السياسة التونسية .. وبعدها الرئاسة التونسية قالت كلام بايخ لأردوغان لو هلخصه في كلمتين يبقى مش هينفع يتقالوا على الهوا.



