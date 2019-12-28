» فنانة شهيرة: كنت كل يوم بدعي إن ابني يموت

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أشادت الفنانة مها أحمد بمبادرة "قادرون باختلافنا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف لرعاية ذوي القدرات الخاصة.

وقالت مها في برنامج "ربع دستة ستات" في معرض حديثها عن نجلها أحمد - من ذوي القدرات الخاصة - : كل يوم كنت بحط راسي على السرير وأقول يارب لو هتاخدني .. خدني أنا وابني .. ودي مش قسوة مني لكن الحمل تقيل.

وأضافت: الحمل مش تقيل عليا ولا على جوزي ولا على أمي .. بس فيه ناس بتحس إن محدش يقدر يشيل الحمل عنها.

وتابعت: سعيدة دلوقت إن بقى فيه مكان الدولة تقدر ترعى فيه أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

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