» فنانة شهيرة تقرر اعتزال الفن نهائيا: لا رجعة في قراري بإذن الله

28 ديسمبر 2019 - 07:12 ص

أعلنت الفنانة لقاء سويدان اعتزال التمثيل والغناء نهائيا ، كاشفة عن الأسباب التي قادتها لهذا القرار .



وقالت "لقاء" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا .. قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة .. مهنة أصبحت عبء فني وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته.



وأضافت: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن .. قراري لا رجعة فيه بإذن الله .



وأردفت: ملحوظة : أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس ودا مش قرار انفعالي .. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار دا.

