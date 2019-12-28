الكشف عن هوية اللاعب الذي سيتعاقد معها الأهلي خلال ساعات

28 ديسمبر 2019 - 05:51 ص

قال الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن الأهلي يتفاوض الآن مع 3 لاعبين لضمهم .



وقال "زكي" في برنامجه إن مصادر داخل النادي الأهلي أبلغته أن الأحمر يتابع 2 مهاجمين من نيجريا تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما.



وأضاف: أظن أن أحدهما هو إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري ، أما الثاني فسوف تُكشف عن هويته في القريب العاجل .



وتابع: أما اللاعب الثاني الذي يفاوضه الأهلي فهو أحمد حجازي .. حيث أن اللاعب سوف يعود إلى مصر قريبا ليحصل على إجازة وإدارة الأهلي ستجلس معه .. والأمور المادية لن تكون عائقا.



