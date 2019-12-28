» داليا البحيري ترد على شائعات وفاة عادل إمام

28 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن حقيقة ما يتداول عن صحة الزعيم عادل إمام، قائلة: «أنا زهقت من كتر ما بجاوب على السؤال ده.. والله الزعيم زي الفل».



وأضافت البحيري، خلال لقائها مع برنامج «MBC Trending»، «واحنا بنأكد ده بنشر صور كثيرة من كواليس المسلسل.. العمل في مسلسل فلانتينو على مواقع التواصل الاجتماعي».



وتابعت: «الزعيم بيبقى وسطنا في التصوير وموده حلو، وخلاص فاضل كام يوم ونخلص».

