"أديب" يكشف آخر التطورات بشأن الحرب في ليبيا

28 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوضع في ليبيا شهد تغير كبير على الأرض اليوم وأمس، حيث انسحبت الميليشيات إلى داخل طرابلس، منوها بأن هناك بعض من مؤيدي حكومة الوفاق في إسطنبول ينتقدونها، مؤكدين أنها لا تدير الأمور كما ينبغي.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لأول مرة تكون الأتراك متأخرين في تحركهم، لافتا إلى أنه لا يعرف الموقف الأمريكي من الأحداث، ولكن الموقف الروسي واضح في تلك المسألة.

