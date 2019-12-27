آلاف يجوبون شوارع برلين ضد سياسات الصين القمعية

27 ديسمبر 2019 - 10:10 م

شهدت العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، احتجاجات واسعة على سياسات الصين القمعية تجاه أتراك الأويغور في تركستان الشرقية.



وشارك حوالي 3 آلاف شخص، في المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها "مؤتمر الأويغور العالمي" أمام السفارة الصينية لدى برلين، قبل أن تجوب شوارع العاصمة.

وأغلقت قوات الأمن الألمانية، الطرق المؤدية إلى السفارة بشكل مؤقت، واتخذت الشرطة تدابير أمنية موسعة.

ورفع المتظاهرون، لافتات من قبيل "الحرية للأويغور"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"أغلقوا معسكرات الاعتقال".

وبدأت المظاهرة، بتلاوة القرآن الكريم على أرواح من فقدوا حياتهم بسبب الاضطهاد الصيني في الإقليم، وبعدها ألقى دلكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغور، كلمة أمام الحشود.

وأوضح عيسى، أن حوالي 3 ملايين من الأويغور محتجزين في معسكرات الاعتقال من قبل الحكومة الصينية، وأن الأخيرة لا تريد أن تكون هذه الحقائق معروفة للعالم.

وأكد أن إنشاء معسكرات الاعتقال يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرًا أنهم طلبوا من الحكومة الألمانية دعم الأويغور من خلال الضغط على الصين لإغلاق معسكرات الاعتقال.

وشدد عيسى، على أن الصين اعتقلت الأويغور فقط لأنهم مسلمون، وتحاول صهرهم بشكل ممنهج.

وقال رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا برهان كسيجي، إن الأويغور يتعرضوا للتعذيب، وتشتت أسرهم، ولا يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية.

ولفت كسيجي، إلى أن الصين تريد تكييف القرآن الكريم والكتب الدينية الآخرى وفقًا للنظريات الاشتراكية، وهذا يعني انتهاكًا لحقوق الإنسان.

كما دعا كسيجي، الحكومة الألمانية إلى بذل الجهود من أجل تحرير أقلية الأويغور المسلمة.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.