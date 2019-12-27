» تصرف غريب خلال حفل زفاف.. العروس تنهار من الصدمة

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تصرف غريب

عروس

عروس تنهار

جرت العادة في الأفراح أن تلقي العروسة ببوكيه الورد على صديقاتها اللاتي لم يتزوجن بعد، اعتقادًا منهن أن ذلك يجلب الحظ، لكن الأمر لم يخلو من مواقف غريبة في بعض الأحيان.

وتمت مشاركة مقطع فيديو المخالف على منصة " "Reddit الاجتماعية، تظهر فيه العروس وهي تلقي بالورد على الضيوف، لتلتقطه إحدى المدعوات، قبل أن تنتزعه من يدها مدعوة أخرى.

وأخذت المرأة تحتفل بانتصارها على طريقتها، بينما أصيبت العروس بصدمة جعلتها تنهار على الأرض. ولم تكن العروس هي الوحيدة التي صدمت من الموقع، حيث عبر أصدقاؤها عن غضبهم في التعليقات.

وكتب أحدهم: "هذا بغيض للغاية. بعض الناس يحتاجون إلى السيطرة".

فيما رأى معلق أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن من يلتقط الورود سيكون المقبل على الزواج، إذ كتب قائلاً: "أي رجل رأى سوف يرى هذا الموقف سيتجنبها".

شاهد من هنا..

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