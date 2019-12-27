الرئاسة تنشر فيديو لأهم تصريحات «االسيسي»

نشرت الصفحة الرسمية المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويظهر الفيديو الذي نشره السفير بسام راضي، لقطات من نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى الشباب وحضوره عددٍ من تدريبات القوات المسلحة.

كما أظهر تصريحات سابقة للرئيس، أكد فيها أن مصر دولة لا تعتدي على حقوق الغير، لكنها قوية بشكل كافي للحفاظ على أمنها القومي، قائلًا: "أنا رجل مسالم، لكني لست ضعيفًا، أنا مقاتل شرس".