» «المسماري» لليبيين: انتظروا مفاجأة خلال ساعات

27 ديسمبر 2019 - 09:07 م

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إن الساعات المقبلة ستشهد مفاجئة غير متوقعة لليبيين، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.



وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس، منوهًا بأن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس.









على جانب أخر، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارسال قوات عسكرية إلى ليبيا هي مغامرة غير محسوبة .



وأضاف "المحجوب"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، إن قوات الجيش الليبي تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.



وشدد علي أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، لافتاً إلى أنه سقط 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي.على جانب أخر، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارسال قوات عسكرية إلى ليبيا هي مغامرة غير محسوبة .وأضاف "المحجوب"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، إن قوات الجيش الليبي تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.وشدد علي أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

















