  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تواضروس

مفاجأة تكشف حقيقة قطع العلاقات بين الكنيسة الروسية والبابا تواضروس

دورى ابطال افريقيا

موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال غدًا

أرشيفية

وزير الدولة للإعلام.. تضارب اختصاصات أم للتنسيق بين الهيئات الثلاث؟

أرشيفية

أول تعليق أمريكي على اتفاق السعودية والكويت

محمد صلاح وميلنر

قائد ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ «صلاح» في التشكيل

الكويت

ضجة فى الكويت بسبب تصوير سيقان النساء

سقوط الأمطار

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

خاشقجي

أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

الإحصاء

إحصائية صادمة عن الخلع في مصر

الجزائر

أول جمعة في الجزائر بعد رحيل قايد صالح.. كيف كانت؟

«المسماري» لليبيين: انتظروا مفاجأة خلال ساعات

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. رحيل وزيرة فى الحكومة الكويتية بعد ساعات من تعيينها

#

«الخطيب» يفجر مفاجآت خلال ساعات

#

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

#

وزير الداخلية يعتمد نتيجة الشرطة خلال ساعات

تركيا

الميليشيات

طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إن الساعات المقبلة ستشهد مفاجئة غير متوقعة لليبيين، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس، منوهًا بأن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى، إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، لافتاً إلى أنه سقط 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي.

على جانب أخر، قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارسال قوات عسكرية إلى ليبيا هي مغامرة غير محسوبة . 

وأضاف "المحجوب"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، إن قوات الجيش الليبي تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

وشدد علي أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.


 



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الارتفاع ليصل هذا الرقم
» تصرف غريب خلال حفل زفاف.. العروس تنهار من الصدمة
» «المسماري» لليبيين: انتظروا مفاجأة خلال ساعات
» رسميًا.. «ابراهيموفيتش» ينتقل إلى ميلان الإيطالي
» هجوم على ابنة مذيعة شهيرة.. ورد صادم من الأخيرة
» الكرواتي «تشاتشيتش» مديرًا فنيًا لبيراميدز
» الجيش التركي يرد على تصريحات "أردوغان"
» 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة بلاتنيوم الزيمبابوي
» الكشف عن 1000 مشروع ضخم ستغير السعودية
» قرار قضائي بعدم تجريم الحشيش للاستخدام الشخصي
» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك