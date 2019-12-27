أول مشهد من مسلسل «البرنس 2020» بين زاهر ورمضان

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أحمد زاهر ومحمد رمضان
أحمد زاهر ومحمد رمضان
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أحمد زاهر

مسلسل البرنس

نشر الفنان أحمد زاهر صورة من كواليس مسلسل «البرنس» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، برفقة الفنان محمد رمضان.

وعلق زاهر على الصورة قائلا: «الصورة دي لأول مشهد يجمع بيني وبين محمد رمضان .. مش بس في المسلسل.. لا في الحياة».

وأضاف: «أنا شخصيا استمتعت.. يا رب اكتبلنا النجاح المبهر.. بأمرك يا رب وإدينا على قد تعبنا واجتهادنا..  مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، رمضان 2020».

ويعد مسلسل "البرنس"، بطولة كلًا من محمد رمضان ونور اللبنانية، وعبدالعزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبدالعزيز وسلوى عثمان وريم سامي ومحمد علاء، أحلام الجريتلى.

شاهد..

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