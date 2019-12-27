مراد وهبة: "الطبيب قال إن عندى مرض اسمه محمد مرسي"

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مراد وهبة
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الطيب حسين

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الإخوان

السيسي

محمد مرسي

مرسى

مراد وهبة

ذكر الدكتور مراد وهبة، أن الجيش أنقذ مصر في 30 يونيو، بقيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان ركبت ثورة يناير 2011.

وقال "وهبة"، أثناء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خاف على مصر عند خروج الإخوان من السجن حتى أنه مرض، مشيرًا إلى أن طبيبًا قال له "إنه عنده مرض اسمه محمد مرسي"، وذلك من كثرة اعتراضه على حكم الإخوان وخوفه على مصر منهم.

وتابع أنه عند خروج الإخوان من السجن، اعتبر أن مصر  في طريقها الى ذمة التاريخ، مضيفًا أن الدولة المصرية تفككت في العصر الحديث مرتين، الأولى عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، والثانية يوم 28 يناير في عام 2011 بسبب جماعة الإخوان.


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