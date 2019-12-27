مدير أعمال «هيفاء وهبي» يكشف حقيقة زواجه منها

27 ديسمبر 2019 - 08:34 م

نفى المنتج اللبناني محمد وزيري، زواجه من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، التي كان يعمل مديرًا لأعمالها حتى شهور قليلة، قبل أن يستقيل عقب مهاجمته لفرقة "مشروع ليلى"، المؤيدة للمثلية الجنسية.

وقال وزيري في رده أسئلة متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه على تطبيق "إنستجرام"، إنه لم يتزوج من هيفاء، موضحًا أن الأمر غير حقيقي.

وكانت تقارير تحدثت عن اعتزام "هيفاء" الزواج من "وزيري"، من دون أن يصدر تأكيد رسمي من جانبهما.

ووصف المنتج اللبناني، الذي كان أول أفلامه من بطولة هيفاء الأخيرة بأنها أذكى امرأة قابلها في حياته، داعيا الله أن يحفظها.

يشار إلى أن هيفاء انتهت من تصوير فيلم "أشباح أوروبا" وهو أول إنتاج لمحمد وزيري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي ‎ .