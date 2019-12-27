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الآثار ترد على نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

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أحمد سالم

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الاثار

ميدان التحرير

معبد الكرنك

نقل تماثيل

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم على نقل 4 تماثيل من معبد الكرنك، إلى ميدان التحرير، في إطار تطوير الميدان وإعادة رونقه على نحو حضاري.

ومن جانبه علق الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، اليوم الجمعة، على الواقعة قائلًا إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي ستنقل من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة التي نقلت من منطقة صان الحجر الأثرية، ليست من تلك الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا حتى الموجودة أمام واجهة الكرنك.

وأضاف الصغير في بيان له، أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير، اختيرت من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك (الصرح الأول) على جانبي الفناء، وراء مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وأوضح الصغير أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، وتنفيذ كافة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها، في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية".

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