مجموعة الزمالك.. مازيمبي يتعادل إيجابيًا مع أول أغسطس

27 ديسمبر 2019 - 07:56 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة مازيمبي مع أول أغسطس في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق مازيمبي في إحراز هدف التقدم في مرمى أصحاب الأرض عن طريق الزامبي رينفورد كالابا في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، ثم نجح بطل أنجولا في العودة للقاء وتعديل النتيجة عن طريق مابولو في الدقيقة 13 من أحداث المباراة.

وانحصر اللعب في الشوط الثاني وفشل كلا الفريقين في الوصول لمرمي الآخر ليحصل كل منهما على نقطة.

وبهذه النتيجة يتصدر مازيمبي جدول الترتيب برصيد سبع نقاط بعد الفوز في أول جولتين أمام الزمالك وزيسكو ثم التعادل مع أول أغسطس، فيما رفع أول أغسطس الأنجولي رصيد للنقطة الثانية في المركز الثالث.

ويلتقي الزمالك منافسه زيسكو الزامبي غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة، ويتواجد الزمالك في المركز الثاني حاليًا برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل زيسكو المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.