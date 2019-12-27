ليفربول يعلن ضم ثاني صفقاته الشتوية

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كلوب

توصل مسئولو ليفربول الإنجليزي اليوم، الجمعة، لاتفاق مع شتوتجارت الألمانى من أجل إعادة اللاعب المعار ناثانيل فيليبس بدءا من الميركاتو الشتوي المقبل.

وشارك المدافع الشاب في 11 مباراة بجميع المنافسات مع النادي الألماني منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة من العملاق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة مع متصدر الدوري الإنجليزي بدءا من شهر يناير من العام الجديد الذى يستهله الفريق بمواجهة إيفرتون في الكأس.

ونشر ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمى اليوم قال فيه: "سيعود فيليبس بداية من الشهر المقبل ليكون متاحاً للتواجد مع الريدز بالمباريات بداية من يوم 5 يناير في مباراة إيفرتون المنتظرة بالكأس."

وسيعتبر فيليبس الذى سيتم 23 عاما فى مارس المقبل، الصفقة الثانية لفريق ليفربول في يناير بعدما أعلن هذا الشهر تعاقده رسمياً مع اللاعب اليابانى تاكومى مينامينو قادما من ريد بول سالزبورج النمساوى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يكشف نادى ليفربول عن قيمة التعاقد مع اللاعب اليابانى، إلا أن وسائل الاعلام الإنجليزية ذكرت فى وقت سابق أن الصفقة كلفت خزينة النادى 7.25 مليون جنيه إسترلينى.

ونال مينامينو إعجاب مسئولى وجماهير ليفربول أيضًا بعد ظهوره المميز ضد "الريدز" فى دورى أبطال أوروبا وسجل هدفا فى المباراة التى خسرها سالزبورج 4 - 3 فى ملعب "أنفيلد"، وكان نجم فريقه فى مباراة الإياب فى وقت سابق من هذا الشهر، والتى فاز بها فريق يورجن كلوب 2-0.

وسجل مينامينو 9 أهداف فى 22 مباراة هذا الموسم لصالح سالزبورج وإجمالا وصل إلى 63 هدفا فى 192 مباراة مع ناديه منذ 2014، كما سجل 11 هدفا فى 22 مباراة مع منتخب اليابان منذ ظهوره الأول فى 2015.

من جانبه أعرب مينامينو عن سعادته الغامرة بارتداء قميص ليفربول، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، "لقد كان حلمًا، حلم أن أصبح لاعب لليفربول. وأنا متحمس للغاية أن هذه اللحظة أصبحت حقيقة، لم أعتقد مطلقًا أنني سأكون قادرًا على اللعب في هذا النادي وأنا سعيد حقًا بهذا الأمر، أنا أتطلع إلى ذلك".

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