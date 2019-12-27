» الكرواتي «تشاتشيتش» مديرًا فنيًا لبيراميدز

27 ديسمبر 2019 - 07:21 م

قرر مسئولو نادي بيراميدز تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي ديسابر الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يتولى «تشاتشيتش» المسئولية بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الأحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت أخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.

واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.

ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي عن كافة تفاصيل التعاقد مع تشاتشيتش في مؤتمر صحفي كبير، يقام مساء اليوم الجمعة، بحضور المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، عقب وصول تشاتشيتش مباشرة إلى مطار القاهرة، واللحاق بطاقمه المعاون الذي يتواجد في القاهرة منذ الأمس.