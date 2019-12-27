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الجيش التركي يرد على تصريحات "أردوغان"

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الطيب حسين

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أردوغان

تركيا

ليبيا

الجيش التركي

أخبار تركيا

علقت القوات المسلحة التركية، على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

جاء هذا وفقما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر عسكرية تركية.

وكان "أردوغان"، قد صرح يوم أمس الخميس، بأنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير، لإرسال جنود إلى ليبيا.

وبحسب "الأناضول" المصادر فإن المصادر أكدت في تعليقها على موضوع إرسال قوات إلى ليبيا، "إن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بكافة أنواع المهام داخل وخارج تركيا حال تلقيها التعليمات".

وتعليقات المصادر العسكرية، جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال العام 2019، في العاصمة أنقرة.

وفي تصريحاته أكد أردوغان أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس.

ويوم أمس، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

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