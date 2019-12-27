موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال غدًا

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المصريون

الزمالك

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بلاتينيوم الزمبابوي غدًا السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1   المشفرة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط جمعهما من مباراتان تلقى الهزيمة في المباراة الأولى من النجم الساحلي، وحقق الفوز في المباراة الثانية على حساب الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط بعدما خاض مبارياتان أمام النجم التونسي والهلال السوداني وتلقى فيهم الهزيمة.

الزمالك وزيسكو الزامبي

يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات البطولة الإفريقية.

وكان الزمالك قد خسر الجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بينما حقق الفوز فى الجولة الثانية على بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد

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