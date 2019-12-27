» هيئة الزلازل تصدر بيانًا بشأن هزة بركة السبع

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هيئة الزلازل

هزة بركة السبع

زلزال المنوفية

أعلن رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أن بعض الأهالي شعروا بهزة شديدة على الكوبري الكائن أعلى البحر أمام مجلس المدينة.

ومن جانبها نفت الهيئة القومية للزلازل، ما تردد عن تعرض منطقة بركة السبع في محافظة المنوفية، لهزة أرضية صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا لـ"سبوتنك" فإن رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور أحمد بدوي، قال إن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل حدوث أية هزة أرضية أو زلزال بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن المعهد لم يسجل أيضا أي محافظة بالجمهورية خلال الساعات الماضية.

وتابع "تواصلت مع رئيس مجلس مدينة بركة السبع، وأكد الأخير أن الهزة التي وقعت بالكوبري، ناتجة عن تكسير بائعي الخردة للكوبري، ما أثر عليه ونتج عنه اهتزاز شعر به بعض المارة".

وأوضح رئيس مدينة بركة السبع، أنه جارٍ تدعيم الكوبري علي وجه السرعة ومعالجة أي خلل إذا احتاج الأمر، لتفادي أي خطورة وضرر على المواطنين والسيارات ولضمان السير عليه بشكل طبيعي.


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