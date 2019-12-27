» قرار قضائي بعدم تجريم الحشيش للاستخدام الشخصي

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تعاطي الحشيش

زراعة الحشيش

لم تعد زراعة الحشيش في المنازل غير قانونية في إيطاليا، طالما أنها تتم بكميات صغيرة للاستخدام الشخصي.

جاء ذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية في روما اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أن القرار اتخذته أعلى محكمة في روما قبيل عيد الميلاد.

ورحب السياسيون من اليسار، ومن حزب حركة خمس نجوم الشعبوية بالقرار، الذي يمثل نوعا من التغيير داخل المحاكم الإيطالية التي اعتادت أن تكون أحكامها بخصوص هذا الموضوع في الاتجاه الآخر.

ووفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا ، فإن أعمار معظم متعاطي الحشيش في إيطاليا، البالغ عددهم نحو 2ر6 مليون شخص، تتراوح بين 15 و34 عامًا، ويستهلك الرجال الحشيش أكثر من النساء.

يذكر أن تعاطي الحشيش في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، لا يزال غير قانوني.

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