علاء مبارك يتحول لداعية: «هذا الشخص هو الفائز»

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تويتر

حسني مبارك

علاء مبارك

الفائز

تويتر علاء مبارك

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، ذكر خلالها ما يجب أن يكون عليه المؤمن من اطمئنان قلب وسكون نفس، مع التأكيد على أن الدنيا دار ابتلاء.

وكتب "مبارك" تغريدته تزامنًا مع يوم الجمعة، حيث ختمها بقوله "جمعة مباركة".

وقال خلالها إن: "المؤمن دائما مطمئن القلب ساكن النفس يري بنور بصيرته أن الدنيا دار إمتحان وبلاء ،، وانها ممر لا مقر، وانها ضيافه مؤقته شرها زائل ،، وخيرها زائل".

وتابع: "وأن الصابر فيها هو الكاسب، والشاكر هو الغالب..  جمعة مباركة".

ويمارس نجل الرئيس الأسبق نشاطًا ملحوظًا على "تويتر"، حيث اعتاد التغريد في مناسبات مختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالحالة الصحية لوالده ووالدته.


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