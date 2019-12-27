  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

الكشف عن 1000 مشروع ضخم ستغير السعودية

محمد صلاح وميلنر

قائد ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ «صلاح» في التشكيل

سقوط الأمطار

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

الإحصاء

إحصائية صادمة عن الخلع في مصر

ارشيفية

انتحار فنان شهير داخل شقته.. ويترك رسالة مؤثرة

خاشقجي

أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

المنوفية

هزة أرضية تضرب المنوفية.. وفزع بين الأهالي

السيسي وبوتين

اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

كارتيرون

مفاجأة جديدة في انتظار لاعبي الزمالك

صلاح وكلوب

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

أصيب خلال ممارسة الجنس.. والأطباء ينقذون رجولته

الصفحة الأخيرة

أصيب خلال ممارسة الجنس.. والأطباء ينقذون رجولته
أصيب خلال ممارسة الجنس.. والأطباء ينقذون رجولته
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكية تتهم أميرًا بارزًا بإجبارها على ممارسة الجنس

#

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

#

خلال مطاردة.. مهربو المخدرات ينقذون الشرطة من الغرق

#

تفاصيل القبض على شابين وفتاتين أثناء ممارسة الجنس بكمبوند سكني

اضطر أمريكي إلى دخول المستشفى، للخضوع للرعاية الطبية، بعد أن أصيب بجرح في عضوه الذكري، خلال ممارستهما الجنس.

ولم يتوجه الرجل البالغ من العمر 43 عامًا إلى المستشفى فور الحادث، لكنه اضطر إلى الذهاب بعد خمسة أيام، بعد أن بدأت الإصابة تتفاقم، ويتحول عضوه الذكري إلى اللون الأسود.

واكتشف الأطباء في قسم الطوارئ بجامعة "أريزونا" الأمريكية، جرحًا في حشفة القضيب للرجل، بمساحة 3 سم، حيث بدأ الجلد بالتعفن، وفقًا لما ذكرته المجلة البصرية لطب الطوارئ.

ولا يشرح تقرير الحالة بالضبط كيف حدثت الإصابة، لكنه يوضح أنه ناجم عن التعامل الخاطئ من الطرف الآخر في العلاقة الجنسية.

وخضع للعلاج بالمضادات الحيوية في المستشفى، وتجنب في نهاية المطاف أي تدخل جراحي. وسيخضع للمتابع على مدار شهر للكشف عما إذا كانت حشفة القضيب تعرضت للتشوه من عدمه.

وقال الدكتور مارك زوسكي: "كما هو الحال في هذه الحالة، فإن الذين يتعرضون لمثل هذا الأمر غالبًا يتأخرون في الحصول على الرعاية الطبية، ما يساعد على تفاقم الإصابة".

وأضاف: "تقرح الجلد والعدوى أمر شائع، ويتطلب العناية الدقيقة بالجروح والعلاج بالمضادات الحيوية، محذرًا من أنه "في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الإصابات في القضيب إلى التهابات تهدد الحياة مثل الغرغرينا، التي تتطلب علاجًا جراحيًا طارئًا".

وكان رجل يبلغ من العمر 65 عامًا أصبب بالرعب عندما سقط جزء من قضيبه نتيجة حدوث مضاعفات أثناء الجراحة مما أدى إلى تعفنه.

وجاء ذلك عندما كان الرجل يجري قبل أسبوعين عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية - غدة في الحلق - بعد أن اكتشف الأطباء ورمًا سرطانيًا فيها.

وبينما كان يخضع للجراحة، قام الأطباء بإدخال قسطرة حتى يتمكن من التبول، لكن بعد عدة محاولات لإدخال الأنبوب أتلفوا مجرى البول، ما أدى إلى إصابته بالغرغرينة، وتعفن العضو الذكري.

وقام الأطباء في  مستشفى جامعة الملك جورج الطبية في الهند بقطع الجزء المتعفن. لكن الغرغرينا بدأت تنتشر مرة أخرى، وبعد أسبوعين، سقط جزء من قضيبه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى
» «عبد الحفيظ»: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل زيمبابوي
» السعودية تحسم الجدل حول احتفالها برأس السنة
» حارس الزمالك: رفضت المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا
» الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع «صلاح»
» نجم ليفربول يتحدث عن موقف إنساني جمعه بـ«صلاح»
» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة
» أسماء حكام مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» "أعطي ابني زكاة مالي"..الإفتاء تجيب
» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع
» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك