» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى

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المصريون

الإسماعيلي

طلعت يوسف

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، غدًا السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، خالد الغندور، أحمد حجي، هشام محمد، مروان عطية، أيمن غباشي.

خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي "جدو".


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