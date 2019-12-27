» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى

27 ديسمبر 2019 - 06:24 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، غدًا السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، خالد الغندور، أحمد حجي، هشام محمد، مروان عطية، أيمن غباشي.

خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي "جدو".