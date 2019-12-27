«هنري»: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر 2019 - 06:14 م

أكد تيري هنري، مهاجم فريق آرسنال والمنتخب الفرنسي السابق، أن لقب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية بات محسومًا، لصالح ليفربول تحت القيادة الفنية للألمل.

وقال هنري في تصريحات صحفية:" السؤال أصبح متي سيفوز ليفربول بلقب الدروي الإنجليزي، بدلا من من سيتوج باللقب هذا الموسم.

وأضاف هنري:" ليفربول قادر على تحقيق إنجاز آرسنال التاريخي، هذا الموسم، بالتتويج باللقب دون هزيمة".

وكان ليفربول اكتسح ليستر سيتي 4-0، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.



