«هنري»: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

أمير سعد
أكد تيري هنري، مهاجم فريق آرسنال والمنتخب الفرنسي السابق، أن لقب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية بات محسومًا، لصالح ليفربول تحت القيادة الفنية للألمل.
وقال هنري في تصريحات صحفية:" السؤال أصبح متي سيفوز ليفربول بلقب الدروي الإنجليزي، بدلا من من سيتوج باللقب هذا الموسم.
وأضاف هنري:" ليفربول قادر على تحقيق إنجاز آرسنال التاريخي، هذا الموسم، بالتتويج باللقب دون هزيمة".
وكان ليفربول اكتسح ليستر سيتي 4-0، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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