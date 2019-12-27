بالفيديو.. الإفتاء تكشف حكم هدم الكنائس

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كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم هدم الكنائس، مشيرة إلى أن الإسلام حافظ سلامة الكنائس والمعابد، وحرم الاعتداء عليها.

جاء هذا في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، اليوم الجمعة.

وجاء في الفيديو الذي حمل عنوان "حماية الكنائس في الإسلام"، أن "هدم الكنائس اعتداء على ذمة الله ورسوله".

وقال إن "المسلمين دخلوا قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم" من خلال "تاريخهم المشرف وحضارتهم وأخلاقهم النبيلة".

وشدد على أن "هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، يعتد اعتداء على ذمة الله ورسوله الكريم، حيث أن ما يوجد في التراث الفقهي بشأن هدم الكنائس ليس حجة على سنة الرسول وخلفائه الراشدين من بعده".


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