«التضامن»: 778 ألف أسرة تستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي "كرامة" ارتفع إلى 778.880 أسرة خلال ديسمبر الجاري، مقابل 692.041 خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف الوزارة خلال بيان صادر لها اليوم، أن ذلك يأتي بسبب تحويل عدد من معاش الضمان الاجتماعي إلى الدعم النقدي "كرامة".

وتابعت أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم "تكافل" في سداد بعض الفواتير والديون، واستفادت الأسر من دعم "تكافل" فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي.

وحقق البرنامج، نجاحًا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق 100? من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.