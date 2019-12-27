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تعرف على أهم خصائص ومميزات «واتس آب» الجديدة

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الـ " واتس آب"
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فتحي مجدي

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مع حلول العام الجديد، سيقدم تطبيق "واتس آب" لمستخدميه، العديد من المميزات التي طال انتظارها؛ وأهمها خاصية "الوضع الداكن"، المتوقع إطلاقها في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى ميزة جديدة ستكشف عن جهات الاتصال "المزيفة".

وميزة "الوضع الداكن" المخصصة لأجهزة تطبيقات "iOS " و"Android " يتم اختبارها على بعض المستخدمين حاليًا، لكن من غير المعروف بعد موعد إطلاقها الدقيق.

ويأمل "واتس آب" من خلال هذه الخاصية، التي سيكون لدى المستخدمين الخيار لتشغيلها أو إيقافها، إلى تقليل الضغط على العين عند النظر إلى الشاشة.

كما أن "الوضع الداكن" سيساعد أيضًا على توفير الطاقة لبطارية الهاتف، إذ سيكون متاحًا لدى المستخدمين ربطه بوضع توفير البطارية في الهاتف، وفقًا لصفحة " "WABetaInfo التقنية الشهيرة على "تويتر".

وفي "الوضع الداكن" الذي سيوفره "واتس آب"، سيكون التطبيق عبارة عن خلفية سوداء، مع وجود نص أبيض في الأعلى، وذلك على عكس نسخة العرض العادية.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة المرتقبة على تقليل استهلاك البطارية، كما تبين من خلال التجارب التي أجريت على تطبيقات "iOS " و"Android ".

كما يوفر "واتس آب"، خاصية البحث عن الصور، والتي لا زالت تخضع للتجارب حتى الآن، وسيكون بإمكان المستخدمين الذين يسجلون أنفسهم ليتم تجربة التطبيق على أجهزتهم أن يتمتعوا بها قبل غيرهم.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين النقر فوق الصور التي يتم إرسالها عبر "واتس آب" والبحث فيها على محرك البحث " "Google للتحقق من مصدرها.

وأعطى "واتس آب" ميزة جديدة لمستخدمي تخضع للاختبار حاليًا، إذ سيكون بالإمكان حذف الرسائل تلقائيًا، بما يساعد في الحفاظ على خصوصية المحادثات، ومنع المتطفلين من التلصص عليها.

ويسحب "واتس آب" شفرة الإصدارات القديمة من التطبيق للعثور على الميزات الجديدة مبكرًا، إلا أنه غير متاح حاليًا للجميع، لأنه يختبر الخصائص الجديدة على مجموعة صغيرة من المستخدمين، قبل أن يتم طرحها للجميع في وقت لاحق.

والأداة الجديدة لحذف الرسائل كانت تسمى "اختفاء الرسائل" عند ظهورها لأول مرة، لكن اعتبارًا من آخر تحديث 2.19.348، تم تغييرها إلى "حذف الرسائل"، وستتيح اختيار ما إذا كانت المحادثات المنشورة ستختفي في ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة.

وتطبق هذه الميزة في الدردشات الجماعية، والمحادثات الفردية. وسيكون بالإمكان تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو تغيير المهلة الزمنية قبل الحذف في الإعدادات.


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