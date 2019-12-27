» «عبد الحفيظ»: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل زيمبابوي

27 ديسمبر 2019 - 05:35 م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارياتهم الأفريقية المقبلة؛ خاصة بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي في «رادس» والفوز أمام الهلال السوداني بالقاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ6 نقاط والهلال السوداني الوصيف بـ3 نقاط.

وأضاف «عبد الحفيظ»، في تصريحات صحفية: «تبقى لنا مباريات هامة بدور المجموعات نتمنى أن نخوضها بشكل جيد ويكون التوفيق حليفنا، الفريق لا يُعاني من غيابات بالشكل المؤثر كالمعتاد بالعكس رامي ربيعة متواجد اليوم ونأمل أن يكون معنا ومروان محسن كان قد اشتكى هو ومحمود وحيد بعد مران اليوم، عمرو السولية مستمر وكذلك أحمد فتحي وكل الأمور طبيعية ويتبقى عنصر التوفيق».

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى إنهم يدركون أن بطولة أفريقيا مراحل: دوري مجموعات، ثمانية ونصف نهائي ونهائي، «نفكر في كل خطوة في وقتها ونفصل بين كل مباراة والتي تليها وبإذن الله يكون حظنا الأوفر أمام بلاتينيوم ونخوض كل المباريات بمنتهى الجيدة لنرفع رصيدنا إلى 6 نقاط وننتظر باق نتائج المجموعة».

ويلتقي الأهلي نظيره بلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا مساء يوم غد السبت.

وعن مباراة بلاتينيوم، قال عبد الحفيظ:"لا نأمن لغدر كرة القدم، نحترم كل الخصوم ونقدرهم والكرة بأحداثها وظروف كل مباراة".

وأتم حديثه بالتشديد على أن بطولة أفريقيا مهمة للجماهير وإدارة ولاعبي ناديه، قائلاً:"لدينا مباريات محلية نعاني من قربها من بعض ولا تقل أهمية عن المباريات الأفريقية ونتمنى أن يكون التفويق حليفنا".