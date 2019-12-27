بسبب الأمطار.. ضحية جديد إثر صعق كهربائي بالمنوفية

راح شاب ضحية لصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بشوارع القرية، ونقل ميتًا إلى مستشفى زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من نائب مأمور مركز الشهداء محمد عبدالوهاب، يفيد بوصول الطالب "م. ا" 14 عامًا، مقيم بقرية جزيرة الحجر، دائرة مركز الشهداء، جثة هامدة لمستشفى زاوية الناعورة.

وأقر الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة يرجع إلى تعرض الشاب لصعقة كهربائية، وبسؤال والد الشاب أقر بأنه لمس أحد أعمدة الإنارة، بعد أن تعرضت القرية لأمطار مساء أمس.

وتم تحرير محضر رقم 8013 إداري مركز الشهداء، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.