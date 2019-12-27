» السعودية تحسم الجدل حول احتفالها برأس السنة

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السعودية اليوم

احتفال راس السنة

حسمت المملكة العربية السعودية، قضية احتفالها برأس السنة للمرة الأولى في تاريخها، حيث نفت في بيان صحة هذا الأمر.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قبل قليل، نفيها تمامًا وبصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض.

وجاء في  البيان أن الهيئة العامة تشير إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

وجاء هذا بعد تداول إعلان مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الاحتفال.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه: "أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

?جاء هذا بعد ظهور أخبار تفيد باستضافة الرياض لأول مرة في تاريخها احتفالا برأس السنة الميلادية، خاصة بعد نشر حساب "كاليندر السعودية"، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، الاثنين الماضي، تصميما تضمن الفعاليات التي ستقام بتلك المناسبة.


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