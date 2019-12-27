» حارس الزمالك: رفضت المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا

27 ديسمبر 2019 - 05:03 م

كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك، كواليس رفضه المشاركة أساسيًا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وقال «عبد الواحد» في تصريحات تلفزيونية: «كان من المفترض أن أكون حارس مصر الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنني أخبرت المنتخب أنني غير قادر على المشاركة، بسبب عودتي من إصابة طويلة».

وأضاف: «عصام الحضري كان موفق في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع الجيل الموجود».

يذكر أن عبد الواحد السيد حارس منتخب مصر توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و 2010.