مفاجأة جديدة في انتظار لاعبي الزمالك

27 ديسمبر 2019 - 04:35 م

حفز المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض بمفاجأة حال فوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الجانبين غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وعقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبى الفريق عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبى، وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم فى حال تحقيق الفوز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا، يبحث الأبيض عن استعادة الانتصارات خاصة بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يدير مباراة الزمالك طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وجاء نتائج الزمالك فى المجموعة بالفوز على أول أغسطس الأنجولى بنتيجة (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0)، فى المقابل تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الأنجولى بنتيجة (1-1) ثم تعرض للخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.