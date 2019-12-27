مطلب برلماني بسرعة تطبيق قانون الذبح خارج المجازر

27 ديسمبر 2019 - 04:24 م

طالب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، بسرعة تطبيق قانون الذبح خارج المجازر.



وأكد عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أن التوسع في المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، تسهم في تقليل حجم الاستيراد، وتراجع الأسعار في الفترة المقبلة.





وأشار في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه المشروعات تعمل على تأمين الاحتياجات اليومية من اللحوم والألبان، مشددا على ضرورة استكمال باقي المشروعات والتوسع فيها بكل ربوع مصر.





وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالعمل على دعم الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض، بما يسهم في تأمين حياة المواطنين، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.





وشدد ضيف، على ضرورة العمل أيضا على تطوير المجازر والحجر البيطري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض، وزيادة توعية المواطنين بمواجهة الذبح خارج السلخانات.



