  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وبوتين

اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

صلاح وكلوب

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

الإفتاء

الإفتاء: هدم الكنائس اعتداء على الله ورسوله

قتلها ليلا.. والمحكمة تعاقبه بـ " حد الغيلة"

هزت السعودية.. قتلها ليلا.. والمحكمة تعاقبه بـ " حد الغيلة"

حشد عسكري بالخليج

حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 5.4 مليون طن

خلال 2019.. صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 5.4 مليون طن

محمد صلاح

داعية إماراتي يعلق على احتفال "صلاح" بعيد الميلاد

هند سداسي ملكة جمال المغرب

ملكة جمال المغرب : أوافق أن أكون زوجة ثانية.. وهذه شروطي

ارشيف

حالة رعب.. هزة أرضية مفاجئة تضرب محافظة المنوفية

ارشيف

مجددا.. احتجاجات عارمة تضرب البصرة

عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة

عرب وعالم

إصابات في حريق مبني في مكة المكرمة
إصابات في حريق مبني في مكة المكرمة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إعادة شارع الحب بمكة المكرمة

#

القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود

#

اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة

#

حريق هائل بأحد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

حريق

مكة المكرمة

#اخبار السعودية

أصيب العشرات أثر اندلاع حريق في أثاث شقة بالدور الثاني في حي الشوقية ، وتسللت سحب الدخان في الأدوار العلوية من المبني، وأعاقت سكان الشقة من الخروج.

وأشار العقيد سرحان المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في مكة المكرمة أن فرق الدفاع تمكنت من اقتحام المبني من ثلاثة أدوار، وباشروا عملية الانقاذ من إخلاء 40 شخص بينهم نساء وأطفال.

جدير بالذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناق تلقي 3 منهم العلاج في موقع الحادث وتم نقل 11 حالة عي طريق الهلال الاحمر.

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة
» أسماء حكام مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» "أعطي ابني زكاة مالي"..الإفتاء تجيب
» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع
» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم
» زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "ربنا يصبرك"
» "فايلر" يطمئن على " إكرامى" قبل مواجهة بلاتينيوم
» اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ جامعة القاهرة
» "كارتيرون" نواجه خصما عنيدا.. وجئنا لتحقيق الفوز
» عبد الله مشرف يروي تفاصيل حصوله على رتبة ضابط
» اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك