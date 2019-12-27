» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم

متابعات - محمد عبد الحارس
يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الخامسة عصرا باستاد ليفي موانا واسا بحضور الثلاثي هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا وأيمن حافظ المنسق العام و أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.
في نفس السياق قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاطمئنان على حالة اللاعيبة استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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