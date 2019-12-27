الإفتاء: هدم الكنائس اعتداء على الله ورسوله

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إيمان هاني

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نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بعنوان "حماية الكنائس في الإسلام".

 وشدد الفيديو المعروض علي سلامة الكنائس والمعابد، وحرم الاعتداء عليهم، حيث إن تاريخ المسلمين المشرف وحضارتهم وأخلاقهم النبيلة دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.

وأوضح الفيديو،أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، يعتد اعتداء على ذمة الله، ورسوله الكريم، حيث أن ما يوجد في التراث الفقهي بشأن هدم الكنائس ليس حجة على سنة الرسول وخلفائه الراشدين من بعده.

وأضاف بأن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تقر العنف، حيث أن الإسلام سمح بأن يمارس الناس شعائر دينهم داخل أماكن عبادتهم.

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