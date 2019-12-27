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صورة طبق الأصل .. حفيدة أم كلثوم تحيي حفلا غنائيا بدبي

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حفيدة أم كلثوم
حفيدة أم كلثوم
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متابعات - أمينة عبد العال

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الامارات

دبي

تويتر

عبد الخالق عبد الله

ام كلثوم

دون الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، علي صفحته الرسمية علي" تويتر" العديد من التدوينات عن حفل حفيدة" أم كلثوم"في دبي مشيدا بالإقبال الشديد علي الحفل.

وكتب عبد الخالق :"ما أفرحني في عرض أم كلثوم الليلة في دبي أوبرا هو الحضور الإماراتي الكبير الذي كان في معظمه من الشباب. يبدو ان الاقبال على الطرب الجميل قائم اليوم بين هذا الجيل كما كان في ايام زمان. هذا امر مفرح حقا".

وأضاف في تدوينة أخري:"أكثر من ساعة شاهدت كوكب الشرق على مسرح دبي أوبرا وكأنها بلحمها ودمها وصوتها الحقيقي كل ذلك اصبح ممكنا عبر تكنولوجيا الهلوجرامي. عرض مبهر بل هو مدهش. وما جعل  الأمسية استثنائية الاستماع لسناء نبيل حفيدة أم كلثوم التي غنت لاول مرة بدبي. الحفيدة 100% طبق أصل الجدة. أجمل أمسيات2019".


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