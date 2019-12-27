» "كارتيرون" نواجه خصما عنيدا.. وجئنا لتحقيق الفوز

27 ديسمبر 2019 - 12:55 م

قال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الزمالك، "نعلم أن مباراة زيسكو صعبة، ولكننا جئنا من أجل الفوز لأهمية الثلاث نقاط بالنسبة لنا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، الذى عقد صباح اليوم، تعودت على العمل وسط أجواء من الضغط بتدريب أندية كبرى، مثل مازيمبى والرجاء، ونعلم أنه يجب أن نواجه الفرق القوية فى البطولة وعلينا تحقيق نتيجة قوية حتى نستعيد التوازن رغم ضغط المباريات محليا".

وتابع مدرب الزمالك، "الفرص لفرق المجموعة تعتبر متكافئة ومازيمبى تعتبر فرصته كبيرة، ولكن زيسكو فريق قوى وأعلم عن كل لاعبيه، لقد استعدينا بشكل جيد للمباراة".

ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.