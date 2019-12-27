شباب جنوب المتوسط يطلقون منصة لبناء السلام وحل النزاعات

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الفيسبوك

مواقع التواصل

منصة

شباب جنوب المتوسط

بناء السلام

في إطار مشروع "تعزيز دور الشباب في السلم والأمن في جنوب بحر المتوسط" الممول من مجلس أوروبا بحضور شباب من تونس, المغرب, الجزائر ومصر؛ أطلق الشباب المشاركون منصة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتبادل الآراء والخبرات من مختلف الجنسيات والخلفيات الفكرية؛ عن دورهم في بناء السلام وحل النزاعات, وتمكينهم من تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2250 لسنة 2015 الخاص بالشباب والسلم والأمن.

من خلال صفحة الفيسبوك "Peace Makers Forum "؛ يستطيع مئات الشباب مشاركة قصص النجاح المختلفة عن مكافحة العنف والتطرف وتبادل الخبرات بخصوص تخطي العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تواجه المبادرات الشبابية لتعزيز السلم والأمن في المجتمعات.


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