» ربع مليون دولا ر غرامة" ماكدونالدز" بعد مصرع موظف وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال
أصدرت هيئة مراقبة العمل في بيرو قرار بتوقيع غرامة قدرها 254 ألف دولار كعقاب للشركة المشغلة لمطاعم" ماكدونالدز" بعد وفاة اثنين من موظفيها وهم كارلوس غابرييل 19 عاما، وزوجته ألكساندرا أنتونيلا بوراس 18 عام صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفهم المطبخ في 15 ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن الشركة تشغل 29 مطعم ارتكبت 6 مخالفات جدية لقواعد الأمان وحماية سلامة الموظفين مما أدي إلي الحادث، إلي جانب مخالفات أخري مثل غياب فحوصات منتظمة وتقييم مدي أمان ظروف العمل وغياب معايير السلامة لدي القيام بأعمال التنظيف ـحسبما نشرت" رويترز".
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